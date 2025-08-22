Mercado de fichajes, hoy 22 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Maffeo, una situación insostenible

Hace tiempo que el Mallorca tiene un problema con Pablo Maffeo y, a once días de que se cierre el mercado de fichajes, sigue sin resolverse. La situación empieza a ser insostenible y lo peor es que en la planta noble de Son Moix no acaban de dar con la tecla.

El lateral derecho quiere marcharse y el club tiene claro que debe hacerlo, pero también que no lo va a regalar. Esa ha sido la premisa desde el primer día, aunque nada hacía pensar que el culebrón pudiera alargarse tanto.