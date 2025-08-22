Mercado de fichajes, hoy 22 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
Maffeo, una situación insostenible
Hace tiempo que el Mallorca tiene un problema con Pablo Maffeo y, a once días de que se cierre el mercado de fichajes, sigue sin resolverse. La situación empieza a ser insostenible y lo peor es que en la planta noble de Son Moix no acaban de dar con la tecla.
El lateral derecho quiere marcharse y el club tiene claro que debe hacerlo, pero también que no lo va a regalar. Esa ha sido la premisa desde el primer día, aunque nada hacía pensar que el culebrón pudiera alargarse tanto.
Matic, rumbo a Italia
El centrocampista serbio ha acordado su llegada al Sassuolo italiano, según avanza Fabrizio Romano. Después de abandonar el Olympique de Lyon, el jugador pone rumbo a la Serie A en un contrato de un año más otro opcional.
Ultimátum de Antony
Según avanza Estadio Deportivo, el brasileño del Manchester United ha cerrado las puertas a cualquier salida hasta el último día de mercado. Antony quiere esperar al Real Betis y está dispuesto a arriesgar su futuro con tal de conseguir su objetivo. De momento, el United sigue enrocado en una venta, aunque el Betis no dispone de las cantidades que pide el club inglés.
