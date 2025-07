Mercado de fichajes, hoy 21 de julio en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Stuttgart rechaza una oferta récord del Bayern

No hay forma de negociar por Nick Woltemade, el gran objetivo del Bayern para este mercado de fichajes. El mediapunta del Stuttgart, una de las revelaciones de la pasada temporada en la Bundesliga, ha despertado el interés de los grandes de Europa.

Sin embargo, el Stuttgart no quiere ni oír hablar de los 55 millones que ofrece el Bayern y está bloqueando su salida. Según 'Bild', esa será la última oferta que presentarán los muniqueses, que se plantan en los 50 'kilos' fijos más otros 5 en variables tras haber recibido en menos de 12 horas la negativa del CEO Alexander Wehre.

Tampoco se sentará a negociar con la cúpula del Bayern, pues no cree que puedan llegar a los 65 millones de euros que piden por la joven promesa alemana. “Si una oferta récord en la Bundesliga, de 55 millones, no basta ni para una reunión personal, cabe preguntarse qué considera el Stuttgart como algo extraordinario. Esto no era previsible”, dijo el agente del futbolista.