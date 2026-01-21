Mercado de fichajes, hoy 21 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Casting en el banquillo del United
'Mirror' señala que el nombre de Niko Kovac, actual entrenador del Borussia Dortmund, se ha sumado a la lista de candidatos que maneja el Manchester United para ocupar su banquillo. Sin embargo, la mala imagen ofrecida por el conjunto alemán en su compromiso de anoche ante el Tottenham no habrá pasado desapercibida en Old Trafford.
Pese a ello, los principales favoritos para asumir el cargo siguen siendo el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, y el técnico del Marsella, Roberto De Zerbi.
Van a por el 'Dibu' Martínez
El Inter ha iniciado sondeos para conocer la viabilidad de un posible fichaje veraniego del guardameta del Aston Villa, Emiliano Martínez, según 'SkySports'. La operación, no obstante, estaría supeditada a que el internacional argentino acepte una rebaja salarial considerable de cara a una eventual llegada el próximo verano.
Martínez también figuró entre las alternativas que manejó el Manchester United durante el pasado mercado estival, antes de cerrar en el último día la incorporación de Senne Lammens.
