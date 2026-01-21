Mercado de fichajes, hoy 21 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Casting en el banquillo del United

'Mirror' señala que el nombre de Niko Kovac, actual entrenador del Borussia Dortmund, se ha sumado a la lista de candidatos que maneja el Manchester United para ocupar su banquillo. Sin embargo, la mala imagen ofrecida por el conjunto alemán en su compromiso de anoche ante el Tottenham no habrá pasado desapercibida en Old Trafford.

Pese a ello, los principales favoritos para asumir el cargo siguen siendo el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, y el técnico del Marsella, Roberto De Zerbi.