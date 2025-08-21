En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 21 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
El Nápoles se lanza a por Hojlund
Tras la lesión de Romelu Lukaku, el club napolitano necesita un nuevo ariete. Ha centrado sus esfuerzos en el fichaje de Rasmus Hojlund, quien estaría dispuesto a fichar por el Nápoles siempre que la cesión implique una compra obligatoria en el futuro.
Arthur, cerca de volver al Gremio
El club brasileño está apretando en las últimas horas para cerrar el acuerdo por el centrocampista. La Juventus está dispuesta a dejar marchar a su jugador, aunque intenta mirar las fórmulas para desprenderse de Arthur que abandonaría Turín como agente libre.
El Arsenal acuerda el fichaje de Eze por 70 millones
Una jugada maestra que se recordará durante varios años en el tiempo. El fichaje de Eberechi Eze por el Arsenal (confirmado por Fabrizio Romano hace apenas unas horas) por un precio de 60 millones de libras - casi 70 millones de euros - no solo es majestuoso por el movimiento deportivo en sí mismo si no por el 'morbo' que conlleva. Y es que el conjunto de Mikel Arteta ha conseguido birlarle el fichaje de uno de los mejores centrocampistas de la Premier League a su eterno rival y vecino, el Tottenham Hotspur.
Se calienta el fichaje de Savinho
Según avanzan desde GloboEsporte, el Tottenham estaría preparando una nueva oferta de 80 millones por Savinho. Después de que el Arsenal consiguiese 'robar' el fichaje de Eberechi Eze en las últimas horas, el objetivo de los Spurs vuelve a ser el extremo del City, por quien el club mancuniano no está dispuesto a dejar marchar a cualquier precio.
¡Buenos días a tod@s! Bienvenidos sean un nuevo día más a Diario SPORT, donde les informaremos de todas las novedades que sucedan en relación al mercado de fichajes de este 21 de agosto de 2025. ¡Vamos allá!
- Dilema en el Barça con una venta de última hora de Casadó
- Entra Mastantuono y se produce alineación indebida; Osasuna tiene 24 horas para impugnar
- Trincao evita que el Sporting haga el negocio del siglo a costa del Barça
- El Barça traspasará a otra joya de la cantera
- Real Madrid - Osasuna, hoy en directo: resumen, goles y resultado
- El 'caso Mastantuono' se calienta: ¡Osasuna podría denunciar por alineación indebida!
- El Barça admite deficiencias en las obras del Spotify Camp Nou
- El Barça recibe ofertas importantes por Gerard Martín