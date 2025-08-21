Mercado de fichajes, hoy 21 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Arsenal acuerda el fichaje de Eze por 70 millones

Una jugada maestra que se recordará durante varios años en el tiempo. El fichaje de Eberechi Eze por el Arsenal (confirmado por Fabrizio Romano hace apenas unas horas) por un precio de 60 millones de libras - casi 70 millones de euros - no solo es majestuoso por el movimiento deportivo en sí mismo si no por el 'morbo' que conlleva. Y es que el conjunto de Mikel Arteta ha conseguido birlarle el fichaje de uno de los mejores centrocampistas de la Premier League a su eterno rival y vecino, el Tottenham Hotspur.