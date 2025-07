Mercado de fichajes, hoy 20 de julio en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Rumore, rumore: Ter Stegen suena para el City

La situación de Marc-André ter Stegen no para de generar noticias. El cancerbero alemán parece que no continuará en el Barcelona, así se lo han manifestado, y, a espera de saber si se operará o no, tiene varios clubes que han preguntado por sus servicios.

Ter Stegen, durante las pruebas médicas de la pretemporada 2025/26 / FC Barcelona

Sin embargo, uno de ellos sobresale por encima del resto: el Manchester City. Ter Stegen reconoció que existieron conversarciones con Guardiola en 2016 para concretar su fichaje, pero entonces se acabó decantando por continuar en Barcelona. La más que posible marcha de Ederson, portero de los mancunianos, abriría la puerta al germano del Etihad Stadium, tal y como recogen varias fuentes.