Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fórmula DembéléDro - SimonsQuim JunyentTer StegenPunterFichajes Barça AtlèticBrahimSorteo Copa del ReyJoan PradellsMarruecosRegla 1:1Kevin PunterDjokovicOpen Australia hoyMárquezGil ManzanoAlcarazJosé ElíasOpen Australia 2026Playoffs NFL 2026Mercado de Fichajes hoyHacienda
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 20 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Yannick Carrasco, con la selección belga

Yannick Carrasco, con la selección belga / ROBERT GHEMENT

Marc Gázquez

Marc Gázquez

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL