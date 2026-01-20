En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 20 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Una joya para el United
En Inglaterra señalan que los ojeadores y el departamento de reclutamiento del Manchester United han quedado gratamente impresionados por el rendimiento de Noah Sadiki, centrocampista de 21 años del Sunderland. En este contexto, el club inglés valora la posibilidad de incluir al uruguayo Manuel Ugarte en una operación de intercambio para hacerse con los servicios del internacional de la República Democrática del Congo.
'Operación regreso' de Carrasco
Yannick Carrasco, extremo belga que actualmente milita en el Al Shabab, ha sido ofrecido en calidad de cedido tanto al Nápoles como a la Roma. El futbolista vería con buenos ojos un regreso al fútbol europeo.
