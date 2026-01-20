Mercado de fichajes, hoy 20 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Una joya para el United

En Inglaterra señalan que los ojeadores y el departamento de reclutamiento del Manchester United han quedado gratamente impresionados por el rendimiento de Noah Sadiki, centrocampista de 21 años del Sunderland. En este contexto, el club inglés valora la posibilidad de incluir al uruguayo Manuel Ugarte en una operación de intercambio para hacerse con los servicios del internacional de la República Democrática del Congo.