Mercado de fichajes, hoy 20 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Badé y Echeverri pasarán hoy la revisión médica con el Bayer Leverkusen

Jornada importante la que se va a vivir hoy en Leverkusen, ya que está previsto que tanto Loïc Badé como Claudio Echeverri pasen la revisión médica con su nuevo equipo, tal y como afirma Fabrizio Romano.

Hay que recordar que el futbolista francés llega procedente del Sevilla a cambio de 29 millones de euros, mientras que el argentino jugará en Alemania en calidad de cedido por parte del Manchester City.