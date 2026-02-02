Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 2 de febrero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Bryan Zaragoza suele hacerle mucho daño al Barça

Bryan Zaragoza suele hacerle mucho daño al Barça / RCCELTA

Àlex Calaff

Àlex Calaff

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

OFICIAL: EL BETIS CONFIRMA EL FICHAJE DE FIDALGO

El Real Betis y el América mexicano han acordado el traspaso al equipo sevillano del centrocampista español Álvaro Fidalgo, informó el club sevillano esta noche en un comunicado. Según este anuncio, el futbolista nacido en Oviedo el 9 de abril de 1997, formado en las canteras del club azulón, del Sporting y del Real Madrid, ha firmado un contrato con la entidad bética hasta 2030.

