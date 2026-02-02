En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 2 de febrero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
'NO' DEL SPORTING AL ATLÉTICO
Hjulmand no jugó el último partido con el Sporting CP. El centrocampista danés forzó su salida al Atlético de Madrid, pero el club luso fue muy claro: "No". Según informa O Jogo, el Atlético envió una oferta de 40 millones de euros por el centrocampista que el Sporting rechazó, una noticia que habría disgustado al jugador. Mateu Alemany sigue sin encontrar a su centrocampista.
SIGUE EL LÍO CON UPAMECANO
El futuro de Dayot Upamecano es el gran culebrón del momento en Alemania. El central del Bayern Múnich no renueva y termina contrato este verano. Parecía que podía ampliar su continuidad durante el día de ayer, fecha límite que, según la prensa alemana, el cuadro bávaro le señaló para tomar una decisión. Las declaraciones de Uli Hoeness no invitan al optimismo: "Me alegraría enormemente que Dayot Upamecano decidiera quedarse en el FC Bayern. Sé que él y su familia se sienten muy cómodos en Múnich. Sin embargo, temo que sus agentes hagan todo lo posible para convencerlo de irse. Estoy consternado”.
OFICIAL: EL BETIS CONFIRMA EL FICHAJE DE FIDALGO
El Real Betis y el América mexicano han acordado el traspaso al equipo sevillano del centrocampista español Álvaro Fidalgo, informó el club sevillano esta noche en un comunicado. Según este anuncio, el futbolista nacido en Oviedo el 9 de abril de 1997, formado en las canteras del club azulón, del Sporting y del Real Madrid, ha firmado un contrato con la entidad bética hasta 2030.
MATÍAS VECINO, SEGUNDO REFUERZO DEL CELTA
El internacional uruguayo Matías Vecino, futbolista del Lazio, será el segundo refuerzo invernal del Celta, con el que pasará reconocimiento este lunes, cuando tiene prevista su llegada a Vigo. Ambos clubes acordaron esta noche el traspaso del mediocentro, que se incorpora al equipo dirigido por Claudio Giráldez para suplir las bajas de Damián Rodríguez (Racing Santander) y Fran Beltrán (Girona).
BRYAN ZARAGOZA SE MARCHA A LA ROMA
El extremo Bryan Zaragoza ha viajado esta noche a Italia para cerrar su fichaje por la Roma, que pagará algo más de dos millones de euros al Celta por el traspaso del futbolista, que jugaba en Balaídos cedido por el Bayer Múnich. El internacional español, que este domingo ya no jugó con el equipo celeste en Getafe, llegó alrededor de la una de la madrugada a la capital de Italia, y hoy por la mañana pasará el reconocimiento médico con el conjunto romano.
¡Buenos días! Último día de mercado de fichajes... ¿Habrá alguna sorpresa? Como siempre, en SPORT informaremos de todos los movimientos y rumores en estas últimas horas de tensión.
