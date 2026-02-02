Mercado de fichajes, hoy 2 de febrero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

SIGUE EL LÍO CON UPAMECANO

El futuro de Dayot Upamecano es el gran culebrón del momento en Alemania. El central del Bayern Múnich no renueva y termina contrato este verano. Parecía que podía ampliar su continuidad durante el día de ayer, fecha límite que, según la prensa alemana, el cuadro bávaro le señaló para tomar una decisión. Las declaraciones de Uli Hoeness no invitan al optimismo: "Me alegraría enormemente que Dayot Upamecano decidiera quedarse en el FC Bayern. Sé que él y su familia se sienten muy cómodos en Múnich. Sin embargo, temo que sus agentes hagan todo lo posible para convencerlo de irse. Estoy consternado”.