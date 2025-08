Mercado de fichajes, hoy 2 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Son confirma su marcha

El delantero surcoreano confirma que abandonará el Tottenham este verano: "Llegué al norte de Londres de niño. Era un niño que no hablaba inglés. Dejo este club siendo un hombre joven. Gracias a todos los aficionados de los Spurs que me han dado tanto cariño. Fue la decisión más difícil que he tomado en mi carrera. La razón principal es que he logrado todo lo que podía en el Tottenham. Necesito un nuevo entorno para un nuevo reto".

Su futuro parece que pasará por la MLS poniendo así fin a su legado en el Tottenham después de casi una década en el club.