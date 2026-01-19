Mercado de fichajes, hoy 19 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Movimientos por Güler

Salvo una oportunidad inesperada, el Arsenal no tiene previsto realizar movimientos de peso en el mercado durante este mes. En ese contexto, un eventual traspaso del centrocampista del Real Madrid Arda Güler se perfila como una operación más viable de cara al próximo verano, según informa ESPN.

No obstante, el propio Güler ha sido tajante al respecto: pese al interés mostrado por el conjunto londinense, el futbolista no contempla abandonar el Real Madrid.