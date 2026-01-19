Mercado de fichajes, hoy 19 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Movimientos por Güler
Salvo una oportunidad inesperada, el Arsenal no tiene previsto realizar movimientos de peso en el mercado durante este mes. En ese contexto, un eventual traspaso del centrocampista del Real Madrid Arda Güler se perfila como una operación más viable de cara al próximo verano, según informa ESPN.
No obstante, el propio Güler ha sido tajante al respecto: pese al interés mostrado por el conjunto londinense, el futbolista no contempla abandonar el Real Madrid.
El Liverpool busca un central
Tras frustrarse el intento de fichar a Marc Guehi, el Liverpool ha redefinido su hoja de ruta en el mercado y ha situado a Nico Schlotterbeck, defensor del Borussia Dortmund, y a Alessandro Bastoni, central del Inter de Milán, como sus principales objetivos para reforzar la zaga.
Según 'TEAMtalk', se entiende que Bastoni estaría abierto a mudarse a Anfield.
