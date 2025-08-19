Mercado de fichajes, hoy 19 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Chiesa toma una decisión

Tras una primera temporada con poco protagonismo en el Liverpool, el futbolista italiano arrancó la temporada a lo grande marcando su primer gol para los 'reds'. Un tanto que llega junto a la voluntad, del internacional italiano, de no querer cambiar de aires en este mercado de fichajes, según apunta el periodista Fabrizio Romano.

En junio y julio, con Luís Díaz todavía en la plantilla, Chiesa consideró la opción de abandonar Anfield, pero ahora mismo, su realidad es muy distinta, y tanto club como agentes ya le han comunicado al club que quiere continuar allí.