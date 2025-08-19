Mercado de fichajes, hoy 19 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
Badé ya prepara las maletas
Comenta Florian Plettenberg que las negociaciones entre Sevilla y Bayer Leverkusen por Loïc Badé siguen su curso. Se negocia un detalle importante, pero una vez que se resuelva, los alemanes pagarán unos 30 millones de euros para hacerse con el francés.
Lucha abierta por Juan Cruz
Informa el periodista Matteo Moretto que el delantero del Leganés tiene muchas novias en LaLiga. En las últimas horas, el Alavés habría intensificado las conversaciones con los pepineros, pero el Rayo Vallecano también anda detrás del atacante. Horas decisivas para que el argentino decida su futuro
Chiesa toma una decisión
Tras una primera temporada con poco protagonismo en el Liverpool, el futbolista italiano arrancó la temporada a lo grande marcando su primer gol para los 'reds'. Un tanto que llega junto a la voluntad, del internacional italiano, de no querer cambiar de aires en este mercado de fichajes, según apunta el periodista Fabrizio Romano.
En junio y julio, con Luís Díaz todavía en la plantilla, Chiesa consideró la opción de abandonar Anfield, pero ahora mismo, su realidad es muy distinta, y tanto club como agentes ya le han comunicado al club que quiere continuar allí.
