Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Copa del ReyÁlvaro CortésLo que no se vio TalaveraXavi PascualAlcarazBarça-MaccabiPeluches CATCesc FábregasGuadalajara - BarcelonaLewandowskiEto'oTer StegenNBA Cup dineroAnder BasurtoAudios Caso NegreiraFlorentinoAna ObregónMercado de FichajesTebasClasificación LaLigaMbappé PSGCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 18 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

El Al-Ahli 'desinscribe' a Firmino

El Al-Ahli 'desinscribe' a Firmino / @roberto_firmino

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL