Mercado de fichajes, hoy 18 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Thiago Silva dice adiós al 'Flu'
"Thiago Silva, quien regresó al club el año pasado como una leyenda del fútbol mundial, deja un legado de dedicación y amor por el Fluminense. El club agradece al jugador toda su dedicación y profesionalismo a lo largo de su carrera y le desea mucho éxito en su nueva etapa", expresó el 'Flu' en un comunicado. El central, de 41 años, pone fin a su segunda etapa en el cuadro carioca tras 16 temporadas en el fútbol europeo.
Davide Ancelotti renuncia al Botafogo
Cinco meses después de su nombramiento, Davide Ancelotti decidió dejar su cargo como técnico del Botafogo de cara al próximo Brasileirao. El italiano, que vivía su primera aventura al frente de un proyecto, y realizó un gran trabajo en el club albinegro, renuncia al año de contrato firmado hasta 2026.
Según apuntan varios medios locales, la desvinculación del hijo del actual seleccionador de Brasil se debe a una discrepancia interna relacionada con la metodología de trabajo. Las versiones indican que el conflicto se originó por desacuerdos en la intensidad de los entrenamientos aplicada por uno de los preparadores físicos que acompañaban a Davide.
Sorprende Firmino
"Hubo interés del Real Madrid, pero no era la primera opción y tuve que esperar, hasta que me llegó la oferta del Al-Ahli. Pensé en las dos opciones de esperar o irme, y tomé la decisión de unirme al Al-Ahli, y creo que fue la decisión correcta", cuenta el exatacante del Liverpool, futbolista del Al-Sadd qatarí desde el pasado mes de julio tras poner punto final a su vinculación con Al-Ahli.
