Mercado de fichajes, hoy 18 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Davide Ancelotti renuncia al Botafogo

Cinco meses después de su nombramiento, Davide Ancelotti decidió dejar su cargo como técnico del Botafogo de cara al próximo Brasileirao. El italiano, que vivía su primera aventura al frente de un proyecto, y realizó un gran trabajo en el club albinegro, renuncia al año de contrato firmado hasta 2026.

Davide Ancelotti dirigendo el Botafogo ante el Sao Paulo en el estadio del Morumbí / Vítor Silva/Botafogo

Según apuntan varios medios locales, la desvinculación del hijo del actual seleccionador de Brasil se debe a una discrepancia interna relacionada con la metodología de trabajo. Las versiones indican que el conflicto se originó por desacuerdos en la intensidad de los entrenamientos aplicada por uno de los preparadores físicos que acompañaban a Davide.