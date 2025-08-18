Mercado de fichajes, hoy 18 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
El futuro de Nkunku se encalla
'Sky Sports' anunció en las últimas horas que el Bayern tiene un acuerdo verbal con Christopher Nkunku, para que el futbolista del Chelsea aterrice en el Allianz. Ahora bien, la negociación no es nada sencilla, ya que el objetivo de ambos clubes es distinto: mientras los londinenses buscan un traspaso, los bávaros piensan, por el momento, en una cesión. Por el momento no hay novedades en ese sentido, de manera que la operación se encuentra encallada.
Piero Hincapié seguirá en Leverkusen
Pese a que el joven defensa ecuatoriano ha despertado el interés de varios equipos de la Premier League, no se espera que en este mercado de fichajes haga las maletas para poner rumbo hacia Inglaterra. Así lo afirma el periodista Fabrizio Romano, que explica que es pieza imprenscindible del proyecto de Erik ten Hag para esta próxima temporada. Hicanpié tiene un valor de mercado en 'Transfermarkt' de 50 millones de euros.
