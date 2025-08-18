Mercado de fichajes, hoy 18 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El futuro de Nkunku se encalla

'Sky Sports' anunció en las últimas horas que el Bayern tiene un acuerdo verbal con Christopher Nkunku, para que el futbolista del Chelsea aterrice en el Allianz. Ahora bien, la negociación no es nada sencilla, ya que el objetivo de ambos clubes es distinto: mientras los londinenses buscan un traspaso, los bávaros piensan, por el momento, en una cesión. Por el momento no hay novedades en ese sentido, de manera que la operación se encuentra encallada.