Mercado de fichajes, hoy 17 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El City de Pep duda con Savinho

El Manchester City se encuentra en una 'complicada' situación a la hora de decidir entre dos estrellas del panorama mundial. Pep Guardiola cuenta con Savinho, ex del Girona que desea marcharse al Tottenham en busca de más oportunidades. Sin embargo, el cuadro 'cityzen' tiene en la recámara a Rodrygo, cuyo futuro parece alejado del Real Madrid.

La primera oferta del Tottenham por Savinho ha sido rechazada por un Manchester City que podría cambiar de opinión si los Spurs elevan sus condiciones. El extremo brasileño no pierde la esperanza y, según apunta Fabrizio Romano, sigue interesado en recalar en el Tottenham, que planea una nueva ofensiva por él. Una operación de la que también está pendiente el Real Madrid, pues el futuro de Rodrygo depende de una posible venta de Savinho. El jugador del club blanco es la prioridad en caso de que el ex del Girona se marche.