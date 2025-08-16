Mercado de fichajes, hoy 16 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
El Bayern traspasa a Coman al Al-Nassr
El Bayern de Múnich anunció de forma oficial el traspaso del francés Kingsley Coman al Al-Nassr saudí. El atacante francés, de 29 años, llegó a Alemania en el verano de 2015 cedido por la Juventus y fue traspasado al club bávaro definitivamente dos años después. Con el Bayern, Coman conquistó nueve Bundesligas, una Champions y un Mundial de Clubes, entre otros títulos. Fue el autor del gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones de 2020 ante el PSG. El Al-Nassr le pagará entre 20 y 25 millones por temporada y abonará otros 25 'kilos' al Bayern por el traspaso.
Incertidumbre en la portería del City
Mientras el PSG trabaja en el fichaje de Donnarumma (descartado por el PSG), el futuro de Ederson sigue en el aire. El portero titular del City en las últimas ocho temporadas podría hacer las maletas este verano, aunque Pep Guardiola asegura no saber nada del posible deseo del brasileño de marcharse. “Ederson no vino a mí y me dijo 'quiero irme, tengo una oferta', así que todos los jugadores que están aquí son nuestros, y trabajo con ellos. Lo que va a pasar en la ventana de fichajes nadie lo sabe. Al final, como siempre, el deseo de los jugadores está por encima de todo”.
El PSG, cerca de cerrar otras dos ventas
El PSG de Luis Enrique sigue operando en el mercado con el objetivo de dar salida a más descartes del técnico asturiano. Una vez conquistada la Champions, en París quieren más, y para que unos puedan llegar otros deben marcharse. Es el caso de Nordi Mukiele y de Kolo Muani. El primero de ellos será vendido en las próximas horas al Sunderland, según informa 'RMC Sport', a cambio de unos 12 millones de euros. Por su parte, Muani repetirá experiencia en la Juventus al encadenar su segunda cesión consecutiva. Pero no le saldrá gratis a la Vecchia Signora, que pagará 10 millones por el préstamo y otros 45 en verano con una cláusula de compra obligatoria (55 'kilos' en total).
