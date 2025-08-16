Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 16 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Luis Enrique, durante la final de la Supercopa de Europa

Luis Enrique, durante la final de la Supercopa de Europa / LAP

Marc Marín

Marc Marín

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.

Actualizar

El Bayern traspasa a Coman al Al-Nassr

El Bayern de Múnich anunció de forma oficial el traspaso del francés Kingsley Coman al Al-Nassr saudí. El atacante francés, de 29 años, llegó a Alemania en el verano de 2015 cedido por la Juventus y fue traspasado al club bávaro definitivamente dos años después. Con el Bayern, Coman conquistó nueve Bundesligas, una Champions y un Mundial de Clubes, entre otros títulos. Fue el autor del gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones de 2020 ante el PSG. El Al-Nassr le pagará entre 20 y 25 millones por temporada y abonará otros 25 'kilos' al Bayern por el traspaso.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas