Mercado de fichajes, hoy 16 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El PSG, cerca de cerrar otras dos ventas

El PSG de Luis Enrique sigue operando en el mercado con el objetivo de dar salida a más descartes del técnico asturiano. Una vez conquistada la Champions, en París quieren más, y para que unos puedan llegar otros deben marcharse. Es el caso de Nordi Mukiele y de Kolo Muani. El primero de ellos será vendido en las próximas horas al Sunderland, según informa 'RMC Sport', a cambio de unos 12 millones de euros. Por su parte, Muani repetirá experiencia en la Juventus al encadenar su segunda cesión consecutiva. Pero no le saldrá gratis a la Vecchia Signora, que pagará 10 millones por el préstamo y otros 45 en verano con una cláusula de compra obligatoria (55 'kilos' en total).