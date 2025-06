Mercado de fichajes, hoy 15 de junio en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

"A Klopp le encantaría entrenar al Benfica"

El 25 de octubre de 2025 es una fecha señalada en Da Luz. Rui Costa verá amenazada la presidencia del Benfica en unos comicios que se prevén calientes. Uno de los candidatos, el abogado y empresario Cristovao Carvalho, ha empezado a calentar la campaña electoral soltando nombres de esos que ilusionan a la parroquia.

Álvaro Carreras, Joao Félix, Otamendi... Sin embargo, uno de los que ha sorprendido más entre los aficionados encarnados es el de Jürgen Klopp. El técnico alemán, sin equipo tras su exitoso paso por el Liverpool, podría ser el elegido si Carvalho alcanza la poltrona benfiquista.

Jürgen Klopp fue uno de los candidatos de Laporta / LAP

"El Benfica es enorme, es el club más grande del mundo. No hay ningún entrenador de élite que no quisiera entrenar al Benfica. No vienen a entrenar al Benfica ahora mismo porque no tienen ningún proyecto, seguridad, liderazgo, un presidente o una estructura que les dé seguridad. Jürgen Klopp ya ha dicho que le encantaría entrenar al Benfica. Fue uno de los que dijo que les encantaría entrenar al Benfica. ¿Quién no quiere volver a ser campeón de Europa con el Benfica? ¿Qué entrenador no lo quiere? Pero el Benfica tiene que crear las condiciones necesarias para dar estabilidad a entrenadores y jugadores. El Benfica no es portugués. El Benfica pertenece al mundo. Ese es mi compromiso, hacer que el Benfica gane títulos europeos", dijo Carvalho en una entrevista a 'A Bola'.