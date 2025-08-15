Mercado de fichajes, hoy 15 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Coman firma hoy su nuevo contrato con el Al Nassr

El delantero francés se convertirá hoy en nuevo compañero de Íñigo Martínez y Cristiano Ronaldo, ya que está previsto que a lo largo del viernes se lleve a cabo la firma de contrato.

Coman ficha para las próximas tres temporadas, y el Bayern recibirá unos 30 millones de euros por el traspaso.