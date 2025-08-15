En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 15 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
Coman firma hoy su nuevo contrato con el Al Nassr
El delantero francés se convertirá hoy en nuevo compañero de Íñigo Martínez y Cristiano Ronaldo, ya que está previsto que a lo largo del viernes se lleve a cabo la firma de contrato.
Coman ficha para las próximas tres temporadas, y el Bayern recibirá unos 30 millones de euros por el traspaso.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mercado de fichajes, hoy 13 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Rashford alucina con Pedri y los entrenamientos del Barça
- Reunión Laporta - Pini Zahavi en Barcelona
- Miguel Galán denuncia a Tebas por desvelar las cuentas del Barça
- La Junta del Barça aprueba el aval de 7 millones, que ayudará a inscribir
- Máxima precaución con Olmo
- Fotos | Terremoto en la prensa inglesa por las declaraciones de Rashford
- Héctor Fort, inicio de Liga en Mallorca y despedida