Mercado de fichajes, hoy 14 de julio en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Bryan Zaragoza se deja querer

El de Bryan Zaragoza es uno de los nombres que por el momento no estaban sonando con demasiada fuerza en el mercado de fichajes. Sin embargo, se encuentra en la lista de la dirección deportiva del Real Betis para reforzar una plantilla que ya cuenta con el recién llegado Rodrigo Riquelme. El extremo no entra en los planes de Vincent Kompany, pero se trata de una operación compleja debido a su coste y a la competencia existente por su fichaje. El Celta es otro de los clubes que no le pierden la pista.

Bryan Zaragoza, en un momento de la temporada / Twitter

Y ojo a lo que cuenta 'El Chiringuito': tras el 'no' de Nico Williams, el malagueño sería uno de los candidatos del Barça para apuntalar el extremo izquierdo.