Mercado de fichajes, hoy 14 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Raspadori ya está en Italia

Pues la aventura de Giacomo Raspadori en el Atlético de Madrid no prosperó como se esperaba. No viajó a A coruña para resolver su futuro y tomar un vuelo de regreso a su Italia natal. La Atalanta dio un acelerón en las últimas horas para hacerse con los servicios del atacante a cambio de 22 millones de euros más variables.

Giacomo Raspadori of Atletico de Madrid

La entidad rojiblanca no solo recupera su inversión, sino que gana algo de dinero, puesto que el precio del traspaso del italiano ronda los 23-25 millones. Raspadori, en su llegada al aeropuerto, no ocultó su felicidad: “Estoy muy contento de volver a Italia, estoy entusiasmado y muy motivado. Es una gran oportunidad jugar en un club tan importante y con enormes ambiciones”.

Se marcha con 424 minutos disputados, dos goles - Atlético Baleares y Eintracht - y tres asistencias.