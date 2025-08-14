Mercado de fichajes, hoy 14 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Kingsley Coman aterrizará en el Al Nassr

Informa Fabrizio Romano que el delantero francés pondrá rumbo a Arabia después de que el Al Nassr de Íñigo Martínez y Cristiano Ronaldo haya llegado a un acuerdo con el Bayern para el traspaso del jugador. Los bávaros cobrarán casi 30 millones de euros, y Coman firmará para las tres próximas temporadas