Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 14 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Iñigo martínez presentado con el Al-Nassr

Iñigo martínez presentado con el Al-Nassr / 'X'

Marc del Río

Marc del Río

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas