Mercado de fichajes, hoy 13 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Gallagher, rumbo a Londres
Conor Gallagher toma un vuelo de vuelta a casa. Pese a manifestar recientemente que se sentía muy a gusto en Madrid, nunca acabó de asentarse en el once de Simeone. Con el Mundial en el horizonte, el ex del Chelsea, que en primera instancia pareció que iba a firmar por el Aston Villa, se marcha traspasado al Tottenham a cambio de 40 millones, según cuenta David Ornstein. Hoy no formará parte de la expedición rojiblanca a A Coruña.
