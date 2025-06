Mercado de fichajes, hoy 12 de junio en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

GYÖKERES CALIENTA EL MERCADO

La que se ha liado en Lisboa. Se puede palpar la tensión existente entre Viktor Gyökeres y el Sporting de Portugal. Varias semanas después de que el delantero pactara con los leones la rebaja de su precio de salida a una cifra que rondaría los 60 millones - más 10 en variables -, el club cambió de idea y optó por aumentar dicho precio hasta los 80 'kilos'.

El sueco enfureció y eliminó su vinculación con el Sporting de su 'bio' de Instagram. Y, durante la mañana del miércoles, el presidente de la entidad, Frederico Varandas, rompió su silencio: "El Sporting no exigirá la cláusula de rescisión, pero ya deberían conocerme mejor: las amenazas, los chantajes, las ofensas no funcionan conmigo. Puedo garantizar una cosa: Viktor Gyökeres no se irá por 60 M€ + 10 M€.

Pues bien, informa 'CNN Portugal' que, tras declararse en rebeldía, está acelerando su salida. Su agente, Hasan Cetinkaya, se reunió el miércoles con el Arsenal. 'Récord' añade que esta cumbre debería desembocar en los próximos días en una oferta formal de los 'gunners'. United y Juventus monitorizan su situación.