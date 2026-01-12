Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lo que no se vioDinero campeón Supercopa de EspañaPalmarés SupercopaMbappéExpulsión De JongAraujoRaphinhaPisotón LamineÁrbitro ClásicoIturralde GonzálezMoleiroFermínManchester CityCanceloLaporta MadridPartidos Open de Australia hoyClasificación DakarSemifinales Copa ÁfricaMundial Cross 2026Mercado de Fichajes hoyIbon SuberbiolaEscudos SupercopaHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 12 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Echeverri tuvo un rol secundario en el Leverkusen

Echeverri tuvo un rol secundario en el Leverkusen / X

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL