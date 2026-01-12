Mercado de fichajes, hoy 12 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Solís, la llave de la inscripción de Echeverri

Claudio Echeverri lleva semanas ejercitándose con sus nuevos compañeros en Girona. Era necesaria, no obstante, la salida de uno de los tres extracomunitarios que figuran en la plantilla para que pudiese ser inscrito. Los focos apuntaban a Jhon Solís o Yaser Asprilla, y, aunque el '10' no las tiene todas de continuar en el equipo, era el pivote quien iba a hacer las maletas.

Solís, la llave de la inscripción de Echeverri / X

Bahía, Tigres... pero finalmente pondrá rumbo al Birmingham. La oferta del conjunto de la EFL Championship era superior a la de cualquier otro club y abonará alrededor de cuatro millones - además de variables -. Echeverri podría debutar este viernes en Cornellà-El Prat.