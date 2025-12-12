En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 12 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Oportunidad de mercado con Dumfries
Denzel Dumfries, lateral neerlandés de 29 años con contrato en el Inter de Milán hasta 2028, mantiene una “cláusula cíclica” de salida fijada en 25 millones de euros, según La Gazzetta dello Sport. Aunque esa cláusula expiró el pasado julio, la información del medio citado matiza que es un mecanismo especial, “cíclico”, que se reactiva prácticamente cada año y volvería a estar vigente el próximo verano.
Salah estudia la opción de Arabia Saudí
El diario 'The Sun' abre hoy su portada con una foto exclusiva de Salah reunido con Jordan Henderson, su excompañero en el Liverpool, ahora en el Brentford y con experiencia reciente en la liga saudí tras su etapa en el Al-Ettifaq.
Según el medio británico, la conversación se centró en la competición árabe y en la vida en Arabia Saudí, puesto que delantero egipcio se plantea su futuro después de criticar públicamente a su técnico, Arne Slot.
Decisión final con De Paul
Rodrigo de Paul ya es historia en el Atlético. El argentino se unió el pasado verano a Messi y a un Inter Miami con fuerte presencia argentina. Aunque llegó como cedido hasta final de año, el club estadounidense ha hecho efectiva la opción de compra por 17 millones de dólares (14,5 millones de euros).
- Shane Kluivert, el 'elegido'
- Lo que no se vio del Madrid - City: Guardiola 'meó' con la suya, Zidane estuvo en el Bernabéu y el club silenció la pitada
- El Bernabéu no perdona la derrota y señala a un Vinicius pitado
- Tomás Roncero no se muerde la lengua y sentencia al Real Madrid: 'Es muy mediocre
- Si ganamos al Barça, tendremos un festival aquí
- Guardiola: 'El penalti lo ha tenido que ver el VAR porque los árbitros no tienen... Para hacerlo
- El Madrid cesará a Xabi Alonso si no gana al Alavés
- La narración viral contra Guardiola tras el gol del Madrid: 'El meacolonia... Aquí hay que mamar