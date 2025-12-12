Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuadalajaraKluivertXabi AlonsoBarcelona - OsasunaRaphinha AntonyRivaldoPremier Padel BarcelonaIñaki UrdangarinClasificación ChampionsBarcelona - Osasuna horarioBarcelona - Osasuna alineacionesBarça - Olympiacos horarioCruces ChampionsEric GarciaGuardiolaViniciusMaratonianasJordi CruyffEmparejamientos Copa del ReyPróximo partido BarcelonaRally Dakar 2026
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 12 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Denzel Dumfries, jugador del Inter de Milán

Denzel Dumfries, jugador del Inter de Milán / Spada/LaPresse / LAP

Marc Gázquez

Marc Gázquez

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL