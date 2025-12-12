Mercado de fichajes, hoy 12 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Salah estudia la opción de Arabia Saudí

El diario 'The Sun' abre hoy su portada con una foto exclusiva de Salah reunido con Jordan Henderson, su excompañero en el Liverpool, ahora en el Brentford y con experiencia reciente en la liga saudí tras su etapa en el Al-Ettifaq.

Según el medio británico, la conversación se centró en la competición árabe y en la vida en Arabia Saudí, puesto que delantero egipcio se plantea su futuro después de criticar públicamente a su técnico, Arne Slot.