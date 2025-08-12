Mercado de fichajes, hoy 12 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Tottenham, a por Eze

Los Spurs buscan dar un importante golpe en el mercado tras la salida de Son y la grave lesión de Maddison. Los londinenses andan detrás de Savinho, pero el atacante del Manchester City no sería el único objetivo.

Según apunta Fabrizio Romano, el Tottenham va a por Eberechi Eze, una de las estrellas del Crystal Palace, flamante campeón de la Community Shield. El delantero inglés vería con buenos ojos el traspaso, pero una vez expirada la cláusula de rescisión, ambos clubes deben llegar a un acuerdo económico. Veremos como avanza la operación estos próximos días