En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 12 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
El Chelsea 'pasa' de Donnarrumma
Indica Romano a través de sus redes sociales que el conjunto londinense no mantiene conversaciones con el portero italiano para un posible traspaso. El meta italiano, que no ha entrado en la convocatoria del PSG para disputar la Supercopa de Europa, ve como se le cierra una de las puertas que tenía a su alcance. El otro equipo que ha sonado con mucha fuerza para hacerse con sus servicios es el Manchester United
El Tottenham, a por Eze
Los Spurs buscan dar un importante golpe en el mercado tras la salida de Son y la grave lesión de Maddison. Los londinenses andan detrás de Savinho, pero el atacante del Manchester City no sería el único objetivo.
Según apunta Fabrizio Romano, el Tottenham va a por Eberechi Eze, una de las estrellas del Crystal Palace, flamante campeón de la Community Shield. El delantero inglés vería con buenos ojos el traspaso, pero una vez expirada la cláusula de rescisión, ambos clubes deben llegar a un acuerdo económico. Veremos como avanza la operación estos próximos días
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- El 'sorpasso' de Eric Garcia
- Rashford siembra la duda para Mallorca
- Falta de confianza alarmante en Nico Williams
- La salida de Iñaki Peña al Como se atasca
- La operación salida del City abre de nuevo las puertas a Rodrygo