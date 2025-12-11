En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 11 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Interés por Leao
La directiva del Galatasaray sigue muy de cerca la situación de Rafael Leao en el Milan, según el medio turco 'Fotomac'. El delantero portugués, autor de 6 goles y 1 asistencia esta temporada, puede desempeñarse en cualquiera de las posiciones del frente de ataque y tiene contrato con el club rossonero por dos temporadas más
Competencia entre Chelsea y Bayern
El Chelsea está dispuesto a competir con el Bayern de Múnich por el fichaje de Castello Lukeba. El central francés tiene contrato con el RB Leipzig hasta 2029, pero el conjunto alemán podría verse obligado a facilitar su salida el próximo verano si no consigue clasificarse para la Champions League.
Negociaciones por Zirkzee
Según la 'Gazzetta dello Sport', la Roma ha abierto oficialmente negociaciones para fichar al delantero holandés Joshua Zirkzee procedente del Manchester United a través de un préstamo con obligación de compra valorada en 30 millones de libras. El jugador, de 24 años, ha marcado un gol esta temporada.
