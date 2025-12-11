Mercado de fichajes, hoy 11 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Interés por Leao

La directiva del Galatasaray sigue muy de cerca la situación de Rafael Leao en el Milan, según el medio turco 'Fotomac'. El delantero portugués, autor de 6 goles y 1 asistencia esta temporada, puede desempeñarse en cualquiera de las posiciones del frente de ataque y tiene contrato con el club rossonero por dos temporadas más