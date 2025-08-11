Mercado de fichajes, hoy 11 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Sporting de Portugal, a por la estrella del Depor

Informa Romano a través de sus redes sociales que el club lisboeta ha puesto sus ojos en Yeremay, uno de los líderes del cuadro coruñés. Una operación que se podría concretar en los últimos días de mercado en caso de que el Deportivo dé luz verde a la operación. No hay que olvidar que el Como mostró interés hace un par de meses, pero el jugador quiso quedarse en Coruña