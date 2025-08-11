En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 11 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
El Sporting de Portugal, a por la estrella del Depor
Informa Romano a través de sus redes sociales que el club lisboeta ha puesto sus ojos en Yeremay, uno de los líderes del cuadro coruñés. Una operación que se podría concretar en los últimos días de mercado en caso de que el Deportivo dé luz verde a la operación. No hay que olvidar que el Como mostró interés hace un par de meses, pero el jugador quiso quedarse en Coruña
Se calienta la llegada de Kingsley Coman a Arabia
Informa Fabrizio Romano que el delantero francés del Bayern Múnich está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Al Nassr. La operación espera la luz verde del cuadro germano, mientras que el acuerdo entre Coman y el club saudí ya estaría cerrado
