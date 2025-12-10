En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 10 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
¿Otro adiós en el Liverpool?
El periodista Sacha Tavolieri señala que el AC Milan ha dado el primer paso para hacerse con los servicios del guardameta del Liverpool, Alisson Becker.
La entidad rossonera ya ha iniciado contactos con el entorno del portero brasileño y ha transmitido su intención de avanzar con rapidez en la operación. El contexto juega a su favor: en Liverpool estarían abiertos a negociar su salida el próximo verano, cuando Alisson entrará en el último año de su contrato.
Hay caso Joao Cancelo
En Inglaterra apuntan al interés del Manchester United en Joao Cancelo. El lateral portugués, que milita actualmente en el Al Hilal de Arabia Saudí, ya abrió la puerta a su regreso a Europa hace unas semanas.
"Obviamente, sueño con volver a Europa. Me queda un año más de contrato con el Al Hilal, pero siempre estoy abierto a nuevas aventuras. Sólo el futuro lo dirá", declaró
Novedades con Neuer
El Bayern Múnich confía en que Manuel Neuer, de 39 años, aceptará renovar su contrato con el club, según la información de 'Bild'. Además, el equipo pretende vender a Alexander Nübel, actualmente cedido en el Stuttgart. Sin embargo, su elevado salario supone un obstáculo para su traspaso.
