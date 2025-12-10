Mercado de fichajes, hoy 10 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

¿Otro adiós en el Liverpool?

El periodista Sacha Tavolieri señala que el AC Milan ha dado el primer paso para hacerse con los servicios del guardameta del Liverpool, Alisson Becker.

La entidad rossonera ya ha iniciado contactos con el entorno del portero brasileño y ha transmitido su intención de avanzar con rapidez en la operación. El contexto juega a su favor: en Liverpool estarían abiertos a negociar su salida el próximo verano, cuando Alisson entrará en el último año de su contrato.