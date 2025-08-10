En directo
Mercado de fichajes, hoy 10 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
Poco más de 10 millones separan a Xavi Simons del Chelsea
Xavi Simons apunta a ser uno de los grandes nombres del mercado. El neerlandés parece dispuesto a poner punto final a su etapa en el Leipzig, y el Chelsea se encuentra pujando fuerte para hacerse con sus servicios.
Según apunta 'Sky Sports', el conjunto londinense ofrece 57 millones de euros por el excanterano del Barça. Por el momento, el cuadro germano se mantiene firme en pedir 70 'kilos' por el jugador, pero la operación ya prácticamente se encuentra a 10 millones de diferencia para cerrarse.
Tocará estar atento a las novedades de los próximos días, incluso horas, para ver si Simons acaba jugando en Stamford Bridge la próxima temporada.
El Leverkusen apunta hacia Loïc Badé
El central del Sevilla habría despertado el interés del cuadro germano, y según apunta el periodista Ekrem Konur, ambos clubes ya habrían iniciado conversaciones por el defensa galo, en una operación que se podría acercar a los 30 millones de euros
Danjuma ya está en Valencia
El delantero neerlandés se encuentra esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, y el anuncio oficial de su llegada al conjunto de Carlos Corberán es inminente.
El jugador llegará a Mestalla traspasado por un Villarreal para el que no contaba. Hay que recordar de Danjuma jugó cedido en el Girona la pasada campaña.
