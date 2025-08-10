Mercado de fichajes, hoy 10 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Poco más de 10 millones separan a Xavi Simons del Chelsea

Xavi Simons apunta a ser uno de los grandes nombres del mercado. El neerlandés parece dispuesto a poner punto final a su etapa en el Leipzig, y el Chelsea se encuentra pujando fuerte para hacerse con sus servicios.

Según apunta 'Sky Sports', el conjunto londinense ofrece 57 millones de euros por el excanterano del Barça. Por el momento, el cuadro germano se mantiene firme en pedir 70 'kilos' por el jugador, pero la operación ya prácticamente se encuentra a 10 millones de diferencia para cerrarse.

Tocará estar atento a las novedades de los próximos días, incluso horas, para ver si Simons acaba jugando en Stamford Bridge la próxima temporada.