En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
¡Isak, al Liverpool!
Parece que el culebrón Isak llegará a su fin. El internacional sueco, según Fabrizio Romano, se unirá al Liverpool a cambio de 130 millones de libras (150 millones de euros) después de superar las pruebas médicas este lunes. Vaya fichajazo para Slot...
Ederson le abre la puerta del City a Donnarumma
Más movimiento en Inglaterra. Ederson se irá al Fenerbahçe por unos 13-14 millones de euros... Y eso signficia que Donnarumma podrá llegar al Etihad. En el Etihad trabajan a marchas forzadas para poder realizar las operaciones.
- Locura final por Isak: ¡acuerdo por 150 millones!
- Comunicado médico del Barça sobre la lesión de Gavi
- Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
- Mercado agónico sin 1:1: el Barça repite la fórmula de 2022
- Real Madrid - Mallorca: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga
- Máxima tensión: el Barça, en vilo por Fermín
- El enigmático mensaje de la novia de Fermín: 'Septiembre; cambios
- El calendario completo del FC Barcelona en la Champions 2025/26