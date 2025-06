Mercado de fichajes, hoy 1 de junio en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Donnarumma no aclara su futuro

El guardameta del PSG, que ha firmado una espectacular campaña en la Champions League y dejó la portería a cero en la final, no aseguró su continuidad en el equipo parisino la próxima temporada. "¿Nuevo contrato o salida? Ya veremos qué pasa... No lo sé. Es hora de disfrutar de esta temporada mágica. Me iré de vacaciones y luego ya veremos", aseguró en 'Sky Sports'.