Mercado de fichajes, hoy 1 de febrero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

SAINT-MAXIMIN SE VA DE MÉXICO POR RACISMO CONTRA SUS HIJOS

Allan Saint-Maximin ha abandonado el Club América con efecto inmediato por racismo contra sus hijos en el país. El Club América lo fichó en agosto por unos 10 millones de euros, pero solo jugó 15 partidos, marcando 3 goles y repartiendo 3 asistencias. "Me atacan, pero no hay problema. Pero hay una cosa que nunca toleraré y es que ataquen a mis hijos" , comentó el jugador. Una versión que el entrenador, André Jardine, confirmó: “Los niños de Saint Maximim, lamentablemente, sufrieron racismo… Y sucedió varias veces”.