Mercado de fichajes, hoy 1 de febrero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
LOOKMAN, CASI CERRADO
Ahora sí, Fabrizio Romano lanza su famoso 'Here We Go': Ademola Lookman será del Atlético de Madrid. Una gran incorporación de Mateu Alemany para reforzar el ataque por 35 millones de euros fijos y unos 5 en variables. El nigeriano firmará un contrato de larga duración. Por ahora, a la espera del reconocimiento médico.
SAINT-MAXIMIN SE VA DE MÉXICO POR RACISMO CONTRA SUS HIJOS
Allan Saint-Maximin ha abandonado el Club América con efecto inmediato por racismo contra sus hijos en el país. El Club América lo fichó en agosto por unos 10 millones de euros, pero solo jugó 15 partidos, marcando 3 goles y repartiendo 3 asistencias. "Me atacan, pero no hay problema. Pero hay una cosa que nunca toleraré y es que ataquen a mis hijos" , comentó el jugador. Una versión que el entrenador, André Jardine, confirmó: “Los niños de Saint Maximim, lamentablemente, sufrieron racismo… Y sucedió varias veces”.
¿PUEDE SALIR JULIÁN?
Las últimas semanas de Julián Álvarez no están siendo especialmente fáciles y los rumores sobre una posible salida del Atlético de Madrid son cada vez más fuertes. En la Premier League son varios los equipos interesados en hacerse con sus servicios el próximo verano, aunque el delantero argentino ha sido vinculado en varias ocasiones con el FC Barcelona, que busca reforzar su ataque y vería con muy buenos ojos su incorporación.
LA JUVENTUS QUIERE A KOLO MUANI
Las negociaciones por Kolo Muani siguen en marcha en Turín y se espera que la Juventus haga este domingo un último intento por ficharle. La Gazzetta dello Sport señala que Spaletti quiere a un delantero de su perfil y en Italia quieren concederle el deseo. De momento, la presión del francés por poner rumbo a la Serie A no convencen al Tottenham.
LOOKMAN SE ACERCA AL METROPOLITANO
El nigeriano, deseo rojiblanco ya en verano, está cada vez más cerca del Metropolitano. El club colchonero trabaja para llegar a un acuerdo con el Atalanta por unos 35 millones de euros, mientras intenta cerrar un acuerdo con el jugador. El Fenerbahçe complica las cosas ofreciéndole mucho dinero. Con los rumores del descontento de Julián... ¿Su llegada podría abrirle la puerta de cara al verano?
¡Buenos días! Arrancamos con el mercado de fichajes de este domingo 1 de febrero. ¡Se acaba el tiempo para fichar!
