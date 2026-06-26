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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 27 de junio.
EL PSG, A POR AKLIOUCHE
Maghnes Akliouche podría estar viviendo sus ultimas semanas como futbolista del AS Monaco. El atacante, ahora concentrado con la selección francesa, con la que debutó en el Mundial ante Irak, está en el radar de un Paris Saint-Germain que lidera la carrera por su fichaje, por delante de dos clubes de la Premier, según informa Fabrizio Romano.
Dotado de una calidad técnica brutal, Maghnes es un futbolista muy a tener en cuenta en la cita mundialista. "Francia tiene muchísimos jugadores de primer nivel, pero no veo a ningún jugador con las mismas habilidades que Maghnes", subrayó su exentrenador en el Mónaco, Adi Hütter.
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