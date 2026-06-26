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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 27 de junio.
Gonçalo Ramos, fichaje récord del Milan
Gonçalo Ramos hará las maletas y pondrá rumbo a la región lombarda para unirse al proyecto de Rúben Amorim. La entidad 'rossonera' ha llegado a un acuerdo con el PSG para fichar al delantero luso, que apenas entraba en los planes de Luis Enrique. La operación supondrá un golpe importante para el Milan, que busca reforzar su ataque con un delantero 'top'.
Además, se convertirá en el más caro de la Serie A desde la llegada de Romelu Lukaku al Inter de Milán procedente del Manchester United en 2019, a cambio de 74 millones. Superará la cantidad pagada al Lille por Rafael Leão (49,5M). Y es que, según Matteo Moretto, el importe total del traspaso de Gonçalo Ramos al Milan supera los 70 millones de euros, bonificaciones incluidas.
Recordemos que la entidad parisina pagó 65 millones en enero de 2024 al Benfica. Ahora, tiene una tasación de 30 según 'Transfermarkt'.
Una joya de Simeone, al Ajax de Míchel
Jano Monserrate está a nada de fichar por el Ajax de Jordi Cruyff y Míchel. El mediapunta zurdo se forjó en la cantera del Zaragoza y fichó por el Atlético en 2024, en edad juvenil. Ganó con el Madrileño de Fernando Torres la liga juvenil y la Copa de Campeones en 2024 tras firmar en enero de aquel año y llegó a debutar con el primer equipo bajo las órdenes del Cholo. Fue, por cierto, el primero de los diez canteranos que lo hicieron, ante el Levante en la primera vuelta.
Su salida del Zaragoza fue algo polémica y este curso no se ha afianzado en el once de Torres en el Madrileño. Su traspaso, tal y como informa Matteo Moretto, está cerrado y firmará por cuatro temporadas.
García Pimienta, al Almería
Cuenta Matteo Moretto que la UD Almería tiene apalabrada la incorporación de García Pimienta, que tomará el relevo de Rubi. Las dos eliminaciones consecutivas en la promoción de ascenso precipitan el adiós del técnico catalán, que tenía contrato hasta 2027 y sería destituido en breve.
El ex de Barça, UD Las Palmas y Sevilla siempre ha sido la opción prioritaria de la entidad indálica, que ha conseguido avanzarse a un equipo catarí, que estaba a punto de firmarlo. También era uno de los candidatos que manejaba la dirección deportiva del Girona para suceder a Míchel.
El Como comprará a Nico Paz
¡El Como comprará a Nico Paz! Según Fabrizio Romano, el club lombardo pagará 60 millones de euros, aunque se incluirá en el acuerdo una cláusula de recompra para el Real Madrid. Cesc, clave en la operación.
Maignan interesa al Chelsea
En Italia señalan que el Chelsea ha aumentado su interés en Mike Maignan y que está en contacto con los agentes del portero del AC Milan, aunque no se ha presentado una oferta oficial.
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Más pólvora para el United
El Manchester United se inclina por incorporar a un delantero con experiencia que pueda complementar a Benjamin Šeško, antes que apostar por otro atacante joven con proyección, según la información de Ben Jacobs.
Danny Welbeck e Ivan Toney figuran entre los perfiles que el club estaría valorando. La prioridad del United pasa por reforzar el ataque con veteranía, por delante de una posible operación por Eli Junior Kroupi, una de las jóvenes promesas mejor consideradas.
La Juve, a por Kolo Muani
La Juventus estudia abrir nuevas negociaciones con el Paris Saint-Germain para fichar Randal Kolo Muani, ya que los términos personales con el jugador, Fabrizio Romano, se acordaron hace semanas.
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El Madrid prepara la primera oferta por Enzo
Nicolò Schira asegura que el Madrid está listo para presentar la primera oferta al Chelsea para intentar fichar a Enzo Fernández, quien ya tendría una principio de acuerdo con el club blanco para firmar hasta 2032.
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