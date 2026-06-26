Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Gonçalo Ramos, fichaje récord del Milan

Gonçalo Ramos hará las maletas y pondrá rumbo a la región lombarda para unirse al proyecto de Rúben Amorim. La entidad 'rossonera' ha llegado a un acuerdo con el PSG para fichar al delantero luso, que apenas entraba en los planes de Luis Enrique. La operación supondrá un golpe importante para el Milan, que busca reforzar su ataque con un delantero 'top'.

Además, se convertirá en el más caro de la Serie A desde la llegada de Romelu Lukaku al Inter de Milán procedente del Manchester United en 2019, a cambio de 74 millones. Superará la cantidad pagada al Lille por Rafael Leão (49,5M). Y es que, según Matteo Moretto, el importe total del traspaso de Gonçalo Ramos al Milan supera los 70 millones de euros, bonificaciones incluidas.

Recordemos que la entidad parisina pagó 65 millones en enero de 2024 al Benfica. Ahora, tiene una tasación de 30 según 'Transfermarkt'.