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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 22 de junio.
Después de Grimaldo viene Kang-in Lee
Será el 'doblete' de Mateu Alemany. Primero, Alejandro Grimaldo, para reforzar el lateral izquierdo. El Plan B tras el 'sí' de Marc Cucurella al Real Madrid. Después, Kang-in Lee, con demasiado poco protagonismo en el PSG. Se espera que las dos operaciones cuesten un total combinado de 55 millones de euros. Dos fichajes prácticamente inminentes, a no ser que suceda un cambio drástico de los acontecimientos.
Neymar ya no espera a Cincinnati
Neymar ha decidido retirarse de las conversaciones con el FC Cincinnati, club de la Major League Soccer, según ha informado 'The Athletic'. La decisión del brasileño se explica por el lento avance de las negociaciones para un posible traspaso.
Aunque el club de la MLS nunca llegó a presentar una oferta formal, el brasileño estaba dispuesto a unirse al equipo si ambas partes lograban alcanzar un acuerdo económico.
¡Buenos días! Ni el Mundial frena el mercado de fichajes. Como siempre, en SPORT, te contamos todo lo que suceda.
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