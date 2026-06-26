Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Neymar ya no espera a Cincinnati

Neymar ha decidido retirarse de las conversaciones con el FC Cincinnati, club de la Major League Soccer, según ha informado 'The Athletic'. La decisión del brasileño se explica por el lento avance de las negociaciones para un posible traspaso.

MIAMI (United States), 24/06/2026.- Neymar of Brazil greets their supporters after winning the FIFA World Cup 2026 group stage match Scotland against Brazil, in Miami, Florida, USA, 24 June 2026. (Brasil) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Aunque el club de la MLS nunca llegó a presentar una oferta formal, el brasileño estaba dispuesto a unirse al equipo si ambas partes lograban alcanzar un acuerdo económico.