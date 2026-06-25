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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 22 de junio.
El United quiere a un portero
El Manchester United estaría valorando la posibilidad de incorporar a Angus Gunn, según el medio británico The Sun, que se encuentra libre tras finalizar su etapa en el Nottingham Forest.
El guardameta de 30 años, actualmente concentrado con Escocia durante la Copa del Mundo, ha aparecido como una alternativa con experiencia para reforzar la portería del conjunto de Old Trafford este verano
Maresca ya hace de Guardiola
El Manchester City tendría en su radar a Malo Gusto, al considerar que todavía no ha encontrado un sustituto definitivo para el histórico Kyle Walker en el lateral derecho. El defensor del Chelsea y de la selección francesa gusta mucho en el Etihad, pero especialmente a Enzo Maresca, quien sucederá a Pep Guardiola.
Gusto, que llegó al Chelsea en 2023 y fue importante para el técnico italiano durante su aventura en Stamford Bridge, es visto como una apuesta de largo plazo para reforzar esa posición.
El Arsenal baja el precio de Gabriel Jesus
El Arsenal estaría dispuesto a facilitar la salida de Gabriel Jesus este verano y habría rebajado sus pretensiones hasta una cifra cercana a los 20-25 millones de libras (unos 23-29 millones de euros), según informa Caught Offside.
El Everton, que lleva tiempo siguiendo de cerca al delantero brasileño, podría aprovechar esta nueva valoración para intentar avanzar en su fichaje. Aun así, el principal problema para cerrar una operación sería su elevado salario, ya que actualmente percibe alrededor de 265.000 libras semanales (más de 300.000 euros).
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