Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El United quiere a un portero

El Manchester United estaría valorando la posibilidad de incorporar a Angus Gunn, según el medio británico The Sun, que se encuentra libre tras finalizar su etapa en el Nottingham Forest.

El guardameta de 30 años, actualmente concentrado con Escocia durante la Copa del Mundo, ha aparecido como una alternativa con experiencia para reforzar la portería del conjunto de Old Trafford este verano