En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 22 de junio.
El Arsenal quiere a Morgan Rogers
'Sky' asegura que el Aston Villa mantiene una postura firme respecto a Morgan Rogers y no contempla su salida durante este mercado de verano, pese al interés creciente de varios grandes clubes europeos, commo el Arsenal.
Los 'Gunners' son, actualmente, el club mejor posicionado para intentar hacerse con el internacional inglés, aunque Chelsea, Manchester United y Paris Saint-Germain también siguen atentos a su situación.
El Newcastle se olvida de Abde
El extremo marroquí era, hace unas semanas, el favorito de los 'magpies' para cubrir la marcha de Anthony Gordon al Barça, pero la lesión sufrida antes del Mundial le está apartando del foco.
Ahora, según el 'Daily Mirror', el Newcastle United tiene dos favoritos en su radar para reforzar el ataque: Said El Mala y Matias Fernandez-Pardo. El conjunto inglés sigue de cerca la evolución del extremo del Colonia, El Mala, y continúa en contacto por Fernandez-Pardo, delantero del Lille que puede desenvolverse en varias posiciones del frente ofensivo.
Liverpool también observa la situación de ambos futbolistas y podría sumarse a la puja si no prosperan sus intentos por Yan Diomande o Bradley Barcola.
- Manolo Lama desvela el plan que tiene el Atlético de Madrid con Julián Álvarez: 'No lo van a regalar
- Julián Álvarez rompe su silencio: 'Hablé con la gente del club, lo mejor es un traspaso
- Francia - Irak, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
- Haaland responde a Messi y Mbappé para clasificar a Noruega
- Cuatro récords Guinness en una tarde: Messi hace historia en el Mundial ante Austria
- Manolo Lama elige al mejor jugador de la selección española: 'No hay ninguna duda
- El Barça asume que Balde y Kounde seguirán en la plantilla
- Joao Cancelo no se olvida del Barça