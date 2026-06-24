Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El Newcastle se olvida de Abde

El extremo marroquí era, hace unas semanas, el favorito de los 'magpies' para cubrir la marcha de Anthony Gordon al Barça, pero la lesión sufrida antes del Mundial le está apartando del foco.

Abde Ezzalzouli, en la concentración de Marruecos durante el partido de su selección contra Brasil en el Mundial 2026 / AFP7 vía Europa Press

Ahora, según el 'Daily Mirror', el Newcastle United tiene dos favoritos en su radar para reforzar el ataque: Said El Mala y Matias Fernandez-Pardo. El conjunto inglés sigue de cerca la evolución del extremo del Colonia, El Mala, y continúa en contacto por Fernandez-Pardo, delantero del Lille que puede desenvolverse en varias posiciones del frente ofensivo.

Liverpool también observa la situación de ambos futbolistas y podría sumarse a la puja si no prosperan sus intentos por Yan Diomande o Bradley Barcola.