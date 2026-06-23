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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 22 de junio.
El Inter está cerca de cerrar el fichaje de Palestra
Tal y como explica Nicolò Schira, el Inter de Milán está muy cerca de cerrar el fichaje de Marco Palestra, procedente del Atalanta, para cubrir la marcha de Denzel Dumfries al Madrid. La operación podría alcanzar los 50 millones de euros entre cantidad fija y variables, mientras que el lateral firmaría un contrato hasta 2031 con un salario cercano a los 3 millones de euros por temporada.
Las negociaciones se encuentran en su fase final y existe optimismo entre todas las partes para dejar el acuerdo cerrado en las próximas horas. Además, el Atalanta podría reservarse un porcentaje de una futura venta.
El United estudia la venta de Ugarte
El Manchester United no descarta desprenderse de Manuel Ugarte durante este mercado de verano, según aseguran en Inglaterra, aunque para ello tenga que asumir una pérdida respecto a la inversión que realizó por el centrocampista. El uruguayo no ha terminado de afianzarse en Old Trafford y el club inglés podría acudir al mercado en busca de otro mediocentro, una posición en la que ya estaría valorando varias opciones para reforzar la plantilla. Por ejemplo, Carlos Baleba gusta mucho.
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