Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El Inter está cerca de cerrar el fichaje de Palestra

Tal y como explica Nicolò Schira, el Inter de Milán está muy cerca de cerrar el fichaje de Marco Palestra, procedente del Atalanta, para cubrir la marcha de Denzel Dumfries al Madrid. La operación podría alcanzar los 50 millones de euros entre cantidad fija y variables, mientras que el lateral firmaría un contrato hasta 2031 con un salario cercano a los 3 millones de euros por temporada.

Palestra, con Italia / MICHELE MARAVIGLIA

Las negociaciones se encuentran en su fase final y existe optimismo entre todas las partes para dejar el acuerdo cerrado en las próximas horas. Además, el Atalanta podría reservarse un porcentaje de una futura venta.