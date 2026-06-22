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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
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Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 15 de junio.
El Madrid quiere a otro argentino
Según Fabrizio Romano, más allá de Enzo Fernández, el Madrid quiere a otro argentino: Alexis Mac Allister, del Liverpool. El centrocampista albiceleste gusta al cuadro blanco, pero no pueden llegar los dos. Florentino deberá decidir a por qué galáctico va.
Courtois y su renovación por el Madrid
El portero belga, que cuajó un gran partido ante Irán para mantener su portería a cero, habló en Onda Cero sobre su futuro en el Real Madrid. "Quiero seguir 4 o 5 años más en el Madrid. Quiero retirarme aquí. El año pasado renové y no se enteró nadie. Puede ser mi ultimo mundial", expresó.
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