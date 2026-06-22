Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Courtois y su renovación por el Madrid

El portero belga, que cuajó un gran partido ante Irán para mantener su portería a cero, habló en Onda Cero sobre su futuro en el Real Madrid. "Quiero seguir 4 o 5 años más en el Madrid. Quiero retirarme aquí. El año pasado renové y no se enteró nadie. Puede ser mi ultimo mundial", expresó.