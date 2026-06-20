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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 15 de junio.
Luis Enrique quiere a Diomande
Yan Diomande nos ha robado el corazón a todos también en el Mundial. Sus partidos con Costa de Marfil están demostrando que su renidmiento en el RB Leizpig esta temporada no ha sido casualidad y ahora, según Bild, además del Liverpool, al que el Leipzig ya le ha rechazado una oferta, se suma el PSG. Todos quieren llevarse a la estrella de la Bundesliga.
Sin noticias por Enzo
El Real Madrid no ha realizado hasta el momento ningún movimiento, ni formal ni informal, para fichar a Enzo Fernández. El centrocampista argentino aparece en la lista de opciones que maneja el club blanco para reforzar el centro del campo, aunque no es la única alternativa.
La dirección deportiva madridista tiene al jugador del Chelsea incluido entre los cinco centrocampistas que está valorando de cara al futuro. Sin embargo, la operación no se encuentra avanzada y actualmente no existe ninguna negociación abierta con el conjunto londinense.
Además, antes de afrontar una incorporación en esa posición, el Real Madrid considera necesario resolver primero algunas salidas de la plantilla. Por ello, no hay previsto un acuerdo rápido ni una operación inminente por el futbolista argentino.
Enzo Fernández sigue siendo un nombre seguido por el club blanco, pero por ahora forma parte únicamente de una lista de candidatos y no de una negociación en marcha.
El Newcastle acelera por Abde
Tras el 'sí' de Víctor Muñoz al Liverpool, el Newcastle United trabaja en alternativas para reforzar su extremo izquierdo. Los Magpies, en este sentido, habían alcanzado un acuerdo con Osasuna por una cantidad cercana a los 38 millones de euros y confiaban en cerrar la incorporación del extremo catalán pronto, pero el jugador cambió de opinión y eligió el proyecto de Iraola.
Ahora, l club inglés ha intensificado el seguimiento sobre Matias Fernández-Pardo y Abde Ezzalzouli, dos perfiles que encajan en la planificación deportiva para este verano. El favorito es el marroquí, lesionado antes de que empezara el Mundial. Mientras tanto, el Newcastle continúa restando importancia a las especulaciones sobre el futuro de Sandro Tonali.
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