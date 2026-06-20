Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sin noticias por Enzo

El Real Madrid no ha realizado hasta el momento ningún movimiento, ni formal ni informal, para fichar a Enzo Fernández. El centrocampista argentino aparece en la lista de opciones que maneja el club blanco para reforzar el centro del campo, aunque no es la única alternativa.

La dirección deportiva madridista tiene al jugador del Chelsea incluido entre los cinco centrocampistas que está valorando de cara al futuro. Sin embargo, la operación no se encuentra avanzada y actualmente no existe ninguna negociación abierta con el conjunto londinense.

Además, antes de afrontar una incorporación en esa posición, el Real Madrid considera necesario resolver primero algunas salidas de la plantilla. Por ello, no hay previsto un acuerdo rápido ni una operación inminente por el futbolista argentino.

Enzo Fernández sigue siendo un nombre seguido por el club blanco, pero por ahora forma parte únicamente de una lista de candidatos y no de una negociación en marcha.