En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 15 de junio.
- El Barça ata a su segundo fichaje, Jorge Salinas
- Gavi: 'Si estás en mi equipo, me amas; si no estás en mi equipo, seguramente me querrás matar
- Florentino prepara un bombazo para romper el mercado
- El Barça va muy en serio a por el 'muro' australiano Lucas Herrington
- El Barça cierra la renovación de Christensen
- El Barça ficha al ecuatoriano Josué Caicedo
- Tebas responde al comunicado del Barça tras los ataques de Florentino Pérez
- Más difícil todavía para Alejandro Balde en el Barça