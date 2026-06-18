Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Portazo del RB Leipzig al Liverpool por Diomande

El Leipzig ha rechazado una primera gran ofensiva del Liverpool por Yan Diomande. El conjunto inglés, que considera al delantero marfileño una prioridad para reforzar su ataque, presentó una propuesta cercana a los 100 millones de euros, pero no fue suficiente.

Yan Diomande, MVP en su debut en un Mundial / EFE

Según la información publicada por Philipp Hinze, la oferta de los ‘reds’ -90 millones fijos más otros 10 en variables- ha sido descartada por el club alemán, que pretende obtener una cifra superior.

El Leipzig mantiene su intención de retener al futbolista y entiende que su valor podría situarse alrededor de los 120 millones de euros, especialmente teniendo en cuenta su rendimiento durante el Mundial.