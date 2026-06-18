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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 15 de junio.
Portazo del RB Leipzig al Liverpool por Diomande
El Leipzig ha rechazado una primera gran ofensiva del Liverpool por Yan Diomande. El conjunto inglés, que considera al delantero marfileño una prioridad para reforzar su ataque, presentó una propuesta cercana a los 100 millones de euros, pero no fue suficiente.
Según la información publicada por Philipp Hinze, la oferta de los ‘reds’ -90 millones fijos más otros 10 en variables- ha sido descartada por el club alemán, que pretende obtener una cifra superior.
El Leipzig mantiene su intención de retener al futbolista y entiende que su valor podría situarse alrededor de los 120 millones de euros, especialmente teniendo en cuenta su rendimiento durante el Mundial.
Mathías Olivera, apuesta para el lateral izquierdo
El lateral izquierdo sigue siendo una prioridad para un Atlético de Madrid que había centrado sus esfuerzos en Marc Cucurella. Tras el revés sufrido con el fichaje del catalán por el Real Madrid, la dirección deportiva rojiblanca continúa explorando alternativas para reforzar una posición que lleva años generando dudas.
Uno de los nombres que ha ganado fuerza es el de Mathías Olivera. El internacional uruguayo, de 28 años y actualmente en el Nápoles, es un futbolista que gusta en el Metropolitano por su intensidad y polivalencia (también puede jugar de central) desde su etapa en el Getafe y ahora podría convertirse en una opción real.
La operación podría verse favorecida por el interés del conjunto italiano en Nahuel Molina. Desde ambos clubes reconocen que existen movimientos por los dos laterales, mientras que en Italia ya se especula con una fórmula que incluiría dos operaciones paralelas valoradas en torno a 15 millones de euros cada una. Ambos están compitiendo actualmente en el Mundial 2026.
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