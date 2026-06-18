Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LamineUzbekistán - ColombiaRashford GordonTopuriaVíctor MuñozPróxima pelea TopuriaDika MemEtapa 2 Tour de SuizaClasificación Tour de SuizaPartidos Mundial hoyGrupos Mundial 2026Valencia - Barça horarioBarça - ElPozo Murcia horarioMercado de fichajesMundial 2026Próximo partido BarcelonaOyarzabalGrupo España Mundial 2026Máximo goleador historia MundialesCuándo juega EspañaUS Open de golf 2026Horarios MotoGP República ChecaCuándo juega JódarNoticias BarçaDónde juega EspañaUS Open GolfStuart PhilippsBOECalendario España MundialCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Ayyoub Bouaddi, la gran revelaciuón de Marruecos

Ayyoub Bouaddi, la gran revelaciuón de Marruecos / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Àlex Calaff

Àlex Calaff

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 15 de junio.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL