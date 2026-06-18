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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 15 de junio.
El 'bombazo' es Víctor Muñoz
¡Otra noticia bomba en el mercado de fichajes! Víctor Muñoz será jugador del Liverpool la próxima temporada. El futbolista de CA Osasuna se marchará a la Premier League, pero no fichará por el Newcastle como se especulaba, sino que firmará por el conjunto 'red'.
Según informa el periodista Fabrizio Romano, las negociaciones estaban muy avanzadas entre el Newcastle y el extremo español desde hace días. De hecho, Osasuna estaba por la labor de aceptar algo más de 30 millones de euros por parte de las 'urracas', que necesitaban fichar al sustituto de Anthony Gordon tras su salida al Barça. Sin embargo, el Liverpool se entrometió en las últimas horas en la operación.
Bouaddi interesa al Chelsea
La sensación de este Mundial está siendo Ayyoub Bouaddi con total merecimiento. El centrocampista marroquí enamoró al planeta con su exhibición ante Brasil y en el Lille ya se frotan las manos con lo que pueden sacar por él este verano. Según 'Media Foot', uno de los equipos que va tras él es el Chelsea de Xabi Alonso, que de momento, ha tenido que lamentar la baja de Marc Cucurella para el sector izquierdo. Sin duda, la posible llegada de Bouaddi para la sala de máquina sería una gran alegría para el tolosarra.
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