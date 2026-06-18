Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El 'bombazo' es Víctor Muñoz

¡Otra noticia bomba en el mercado de fichajes! Víctor Muñoz será jugador del Liverpool la próxima temporada. El futbolista de CA Osasuna se marchará a la Premier League, pero no fichará por el Newcastle como se especulaba, sino que firmará por el conjunto 'red'.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, las negociaciones estaban muy avanzadas entre el Newcastle y el extremo español desde hace días. De hecho, Osasuna estaba por la labor de aceptar algo más de 30 millones de euros por parte de las 'urracas', que necesitaban fichar al sustituto de Anthony Gordon tras su salida al Barça. Sin embargo, el Liverpool se entrometió en las últimas horas en la operación.