Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Tonali: 120 millones de euros

Aunque no juega el Mundial porque su Italia cayó en la repesca ante Bosnia y Herzegovina, Sandro Tonali tiene mucho mercado. Tanto, que según Nicolò Schira, el Newcastle no se desprenderá de él por menos de 120 millones de euros. Este es el precio que han fijado las 'urracas' por uno de sus líderes.