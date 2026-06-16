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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 15 de junio.
Cláusula 'anti Premier' de Rashford
'Liverpool Echo' explica que el Liverpool sondeó su incorporación, pero ha rechazado el fichaje ya que el United incluyó una claúsula de penalización de salida sobre dos clubs concretos: Liverpool y Manchester City. Para estos dos equipos, el precio de Rashford asciende a los 70 millones de euros, lo que encarece muchísimo la operación si se le suma su astronómico salario. Lea la noticia completa.
Tonali: 120 millones de euros
Aunque no juega el Mundial porque su Italia cayó en la repesca ante Bosnia y Herzegovina, Sandro Tonali tiene mucho mercado. Tanto, que según Nicolò Schira, el Newcastle no se desprenderá de él por menos de 120 millones de euros. Este es el precio que han fijado las 'urracas' por uno de sus líderes.
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