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MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Yan Diomande, jugador de Costa de Marfil

Yan Diomande, jugador de Costa de Marfil / 'X'

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Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 15 de junio.

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Diomande, centrado en el Mundial...

Yan Diomande no cerró la puerta a un posible cambio de aires este verano. El extremo del Leipzig, que ha despertado el interés de Liverpool y PSG, evitó pronunciarse de forma contundente sobre su futuro y dejó la gestión de las negociaciones en manos de sus representantes.

"Soy jugador del Leipzig, pero ¿por qué no?", señaló el marfileño al ser preguntado por los rumores que lo vinculan con ambos gigantes europeos. No obstante, Diomande quiso restar importancia a las especulaciones y aseguró que su prioridad actual es el Mundial.

"Mis agentes se encargan de eso, y yo estoy más centrado en el Mundial. Eso es lo más importante. No se celebra todos los días, solo cada cuatro años, así que lo estoy disfrutando al máximo. Ya veremos qué pasa después", concluyó.

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