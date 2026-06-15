Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Rúben Amorim 'è fatto'

Rúben Amorim ha alcanzado un acuerdo con el Milan para convertirse en el nuevo entrenador del conjunto rossonero, con un contrato por dos temporadas, hasta junio de 2028, además de una campaña adicional opcional.

Tras su salida del Manchester United el pasado mes de enero, Amorim tenía previsto tomarse un tiempo alejado de los banquillos durante esta temporada. Sin embargo, la propuesta del Milan, un club por el que siempre ha confesado sentir una especial admiración y al que soñaba dirigir algún día, terminó por convencerle.

En su nueva etapa en San Siro, el exentrenador del Sporting percibirá un salario de 3,5 millones de euros netos por temporada, al que se sumarán diferentes incentivos por objetivos. Entre ellos destacan un millón de euros en caso de conquistar la Serie A y otros 500.000 euros por clasificar al equipo para la próxima edición de la Liga de Campeones.