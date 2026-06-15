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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 15 de junio.
Rúben Amorim 'è fatto'
Rúben Amorim ha alcanzado un acuerdo con el Milan para convertirse en el nuevo entrenador del conjunto rossonero, con un contrato por dos temporadas, hasta junio de 2028, además de una campaña adicional opcional.
Tras su salida del Manchester United el pasado mes de enero, Amorim tenía previsto tomarse un tiempo alejado de los banquillos durante esta temporada. Sin embargo, la propuesta del Milan, un club por el que siempre ha confesado sentir una especial admiración y al que soñaba dirigir algún día, terminó por convencerle.
En su nueva etapa en San Siro, el exentrenador del Sporting percibirá un salario de 3,5 millones de euros netos por temporada, al que se sumarán diferentes incentivos por objetivos. Entre ellos destacan un millón de euros en caso de conquistar la Serie A y otros 500.000 euros por clasificar al equipo para la próxima edición de la Liga de Campeones.
El PSG ata a su joya
Senny Mayulu seguirá ligado al Paris Saint-Germain durante las próximas temporadas. Según avanza 'RMC', el joven centrocampista ofensivo ha alcanzado un acuerdo total con el club parisino para ampliar su contrato hasta junio de 2031.
La renovación de Mayulu era una de las prioridades de la dirección deportiva, decidida a blindar a uno de los mayores talentos surgidos de la cantera del PSG. Dentro de la entidad existe una enorme confianza en el potencial del futbolista de 20 años, que cuenta con el respaldo tanto de Luis Enrique como de Luis Campos.
Considerado una de las grandes promesas del club, Mayulu ha convencido al cuerpo técnico y a los dirigentes de que puede desempeñar un papel importante en el proyecto de futuro del campeón francés, motivo por el que ambas partes han acordado prolongar su vínculo hasta 2031.
Su progresión no ha pasado desapercibida en Europa. En los últimos meses, varios grandes clubes del continente, entre ellos el Bayern de Múnich y el Chelsea, se interesaron por su situación contractual. Sin embargo, la postura del futbolista nunca cambió: seguir creciendo en el Paris Saint-Germain, el club en el que se formó y al que se siente especialmente vinculado.
Lío con Casemiro
El fichaje de Casemiro por el Inter Miami sigue sin hacerse oficial pese a que el acuerdo está prácticamente cerrado. La operación permanece bloqueada por un trámite económico que el conjunto de Florida debe resolver con Los Ángeles Galaxy.
El motivo es que la franquicia angelina fue la primera en comunicar a la MLS su interés por incorporar al centrocampista brasileño, lo que le otorga determinados derechos dentro del sistema de la competición. Al no concretarse finalmente su llegada a California, el Inter Miami deberá abonar una compensación cercana a los 750.000 dólares para completar la incorporación del exjugador del Real Madrid. Una vez resuelto ese pago, el club presidido por David Beckham podrá anunciar oficialmente el fichaje de Casemiro.
Diomande, centrado en el Mundial...
Yan Diomande no cerró la puerta a un posible cambio de aires este verano. El extremo del Leipzig, que ha despertado el interés de Liverpool y PSG, evitó pronunciarse de forma contundente sobre su futuro y dejó la gestión de las negociaciones en manos de sus representantes.
"Soy jugador del Leipzig, pero ¿por qué no?", señaló el marfileño al ser preguntado por los rumores que lo vinculan con ambos gigantes europeos. No obstante, Diomande quiso restar importancia a las especulaciones y aseguró que su prioridad actual es el Mundial.
"Mis agentes se encargan de eso, y yo estoy más centrado en el Mundial. Eso es lo más importante. No se celebra todos los días, solo cada cuatro años, así que lo estoy disfrutando al máximo. Ya veremos qué pasa después", concluyó.
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