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MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Florentino Pérez, celebrando el triunfo en las últimas elecciones del Real Madrid.

Florentino Pérez, celebrando el triunfo en las últimas elecciones del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 15 de junio.

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