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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy domingo 14 de junio.
Barcola se mueve en el mercado
El Arsenal mantiene un firme interés en Bradley Barcola de cara al mercado de fichajes de verano. El extremo del PSG continúa siendo una de las opciones que más gustan en el Emirates Stadium para reforzar el ataque de Mikel Arteta.
El director deportivo Andrea Berta estableció los primeros contactos para explorar una posible operación el pasado verano. Desde entonces, el club londinense ha mantenido una comunicación constante con Moussa Sissoko, representante del internacional francés, siguiendo de cerca su situación en París.
Bruno Fernandes, a escena
El Manchester United trabaja en la renovación de Bruno Fernandes con el objetivo de blindar a su capitán y garantizar su continuidad a largo plazo. La entidad de Old Trafford considera al internacional portugués una pieza fundamental de su proyecto deportivo y pretende seguir construyendo el equipo en torno a su liderazgo y calidad sobre el terreno de juego.
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