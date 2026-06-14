Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Barcola se mueve en el mercado

El Arsenal mantiene un firme interés en Bradley Barcola de cara al mercado de fichajes de verano. El extremo del PSG continúa siendo una de las opciones que más gustan en el Emirates Stadium para reforzar el ataque de Mikel Arteta.

El director deportivo Andrea Berta estableció los primeros contactos para explorar una posible operación el pasado verano. Desde entonces, el club londinense ha mantenido una comunicación constante con Moussa Sissoko, representante del internacional francés, siguiendo de cerca su situación en París.