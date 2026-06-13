Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sancho no se mueve de Inglaterra

Tras su salida de Manchester United, Jadon Sancho ha tomado una decisión clara sobre su futuro: su intención es continuar compitiendo en la Premier League.

Aunque el Besiktas estaría preparando una oferta para hacerse con los servicios del extremo inglés, las informaciones apuntan a que la prioridad del jugador pasa por encontrar acomodo en otro club de la máxima categoría del fútbol inglés durante este mercado de verano.