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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 13 de junio.
Robert Lewandowski ya está en Chicago
El destino de Robert Lewandowsk está cada vez más cerca de Chicago para cerrar su extensa y exitosa carrera deportiva con un par o tres de temporadas en la Major League Soccer (MLS). El periodista polaca Tomasz Wlodarczyk y el especialista en 'mercato' Fabrizio Romano informaron este viernes por la noche que el 'killer' polaco está volando junto a su agente, Pini Zahavi, rumbo a los Estados Unidos para fimar por el Chicago Fire de la MLS.
Sancho no se mueve de Inglaterra
Tras su salida de Manchester United, Jadon Sancho ha tomado una decisión clara sobre su futuro: su intención es continuar compitiendo en la Premier League.
Aunque el Besiktas estaría preparando una oferta para hacerse con los servicios del extremo inglés, las informaciones apuntan a que la prioridad del jugador pasa por encontrar acomodo en otro club de la máxima categoría del fútbol inglés durante este mercado de verano.
Otro refuerzo para Arteta
El Arsenal está explorando la posibilidad de incorporar al extremo griego del Brujas, Christos Tzolis, de cara al próximo mercado de fichajes. A sus 24 años, el atacante se perfila como una de las opciones que maneja el club inglés para reforzar su frente ofensivo.
Los 'gunners' consideran viable una operación en torno a los 40 millones de euros, cifra que podría abrir la puerta a la salida del internacional heleno este verano.
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