Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Demichelis se plantea abandonar el Mallorca

Martín Demichelis podría abandonar el Mallorca pocos días después de firmar su renovación con el club bermellón. Una oferta de un equipo de la Bundesliga, según ha informado Radio Marca Baleares, podría poner fin a la etapa del técnico argentino en la isla.

La posibilidad ha caído como una bomba en el seno del Mallorca. Desde el club señalan que desconocen que el entrenador haya recibido una oferta de otro equipo o que se esté planteando su salida, aunque tampoco se ha desmentido categóricamente que esa posibilidad pueda producirse. No es la primera vez que Demichelis ha sido relacionó con un club del campeonato germano, ya que en septiembre de 2025 se le vinculó con el Borussia Mönchengladbach.