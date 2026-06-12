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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy viernes 12 de junio.
Demichelis se plantea abandonar el Mallorca
Martín Demichelis podría abandonar el Mallorca pocos días después de firmar su renovación con el club bermellón. Una oferta de un equipo de la Bundesliga, según ha informado Radio Marca Baleares, podría poner fin a la etapa del técnico argentino en la isla.
La posibilidad ha caído como una bomba en el seno del Mallorca. Desde el club señalan que desconocen que el entrenador haya recibido una oferta de otro equipo o que se esté planteando su salida, aunque tampoco se ha desmentido categóricamente que esa posibilidad pueda producirse. No es la primera vez que Demichelis ha sido relacionó con un club del campeonato germano, ya que en septiembre de 2025 se le vinculó con el Borussia Mönchengladbach.
Frenazo a la salida de Onana
Según 'Mirror' todo apunta a que André Onana continuará en el Manchester United la próxima temporada. Aunque el Mónaco y varios clubes de Arabia Saudita han mostrado interés en el guardameta camerunés, la tasación de 30 millones de libras fijada por los 'Red Devils' ha frenado las negociaciones.
Onana desea permanecer en Old Trafford y, salvo un giro inesperado, arrancará el curso como suplente de Senne Lammens.
Batalla por Leao
El Galatasaray ha intensificado su ofensiva para adelantarse al Arsenal y al Manchester United en la carrera por el fichaje de Rafael Leão. El club turco, vigente campeón de la Süper Lig, está decidido a seducir al atacante portugués con una propuesta de gran calibre.
Según diferentes informaciones , la entidad de Estambul estaría dispuesta a ofrecer al futbolista del Milan un contrato de cuatro temporadas con un salario de 10 millones de euros por campaña, una apuesta ambiciosa con la que busca convencer al extremo de dar el salto al fútbol turco.
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