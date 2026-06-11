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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
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Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 11 de junio.
El PSG va a por Olise
¡La bomba del mercado de este verano puede estar en Francia! Según informa L'Équipe, el Paris Saint-Germain irá a por el futbolista del Bayern de Múnich, Michael Olise.
Los dirigentes parisinos estarían totalmente cautivados y realmente piensan que podrían cerrar este gran traspaso este verano.
Aquí puedes revisar toda la actualidad en clave mercado de fichajes de ayer miércoles.
Hola y bienvenidos/as a este directo del jueves 11 de junio
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