Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El PSG va a por Olise

¡La bomba del mercado de este verano puede estar en Francia! Según informa L'Équipe, el Paris Saint-Germain irá a por el futbolista del Bayern de Múnich, Michael Olise.

Los dirigentes parisinos estarían totalmente cautivados y realmente piensan que podrían cerrar este gran traspaso este verano.